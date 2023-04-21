Потапова: «Не знаю, как мне удалось обыграть Гарсию. Сегодня я играла не лучшим образом»

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала победу над Каролин Гарсией в четвертьфинале турнира в Штутгарте.

«Честно говоря, я не знаю, как мне удалось вырвать победу. Потому что сегодня я играла не лучшим образом в первом сете, да и во втором тоже. Я очень рада, что в третьем сете я нашла выход из ситуации», — приводит слова Потаповой сайт WTA.

Также Потапова сказала, что с нетерпением ожидала первой встречи с Ариной Соболенко в полуфинале турнира.

«Арина — моя хорошая подруга, и я думаю, что это будет весело. Я давно ждала этого матча. Я очень хотела сыграть против тебя, Арина. Не знаю, смотришь ли ты!» — сказала Потапова.