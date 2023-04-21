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Сегодня, 18:50

Потапова в трех сетах обыграла Гарсию и вышла в полуфинал трунира в Штутгарте

Потапова сыграет с Соболенко в полуфинале трунира в Штутгарте
Ана Горшкова
Корреспондент
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Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла француженку Каролин Гарсию в четвертьфинале турнира WTA 500 в Штутгарте.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:3. Девушки провели на корте 2 часа 12 минут. Отметим, что Гарсия во втором сете брала медицинский тайм-аут.

24-я ракетка мира Потапова сделала 7 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету 5-й ракетки мира Гарсии 8 подач навылет, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

В полуфинале 22-летняя россиянка сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 780 637 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Потапова (Россия) — Каролин Гарсия (Франция, 4) — 4:6, 6:3, 6:3

Теннис
Анастасия Потапова
Каролин Гарсия
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