Селиваненко — о перспективах Касаткиной на «Мастерсе» в Мадриде: «Может выигрывать любые турниры»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал корреспонденту «СЭ» выход Дарьи Касаткиной в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

В третьем круге российская теннисистка победила украинку Лесю Цуренко со счетом 6:4, 6:2.

«Дарья потенциально может выигрывать любые турниры, важно чтобы совпали все элементы, необходимые для победы. В принципе Даше должен быть удобен грунт, который позволяет использовать все сильные стороны ее игрового стиля», — сказал Селиваненко «СЭ».

За выход в четвертьфинал Касаткина сыграет с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) — Анастасия Потапова (Россия).