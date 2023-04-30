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Сегодня, 15:17

Селиваненко заявил, что Андреева только в начале длинного пути

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил результаты российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Мирра показывает отличную игру и видно, что у нее сейчас все получается. Очевидно, что вместе с несколькими другими девушками она является одной из наиболее ярких представительниц нового поколения. Но в то же время надо понимать, что это только начало длинного пути, которое, надеюсь станет длинной и успешной карьерой», — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

В этом сезоне 16-летняя россиянка выиграла все 15 официальных матчей на взрослом уровне.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-selivanenko-mirra-andreeva-tol-ko-v-nachale-dlinnogo-puti/
Теннис
Мирра Андреева
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