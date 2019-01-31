15:05 | Теннис — WTA

Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. Во втором круге она обыграла Терезу Мартинцову из Чехии.

Соперницей Александровой станет победительница матча между белоруской Ариной Соболенко и бельгийкой Элисон ван Уйтванк.

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy 

Призовой фонд 757 900 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Екатерина Александрова (Россия, Q) - Тереза Мартинцова (Чехия, Q) - 7:5, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2019/

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