Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. Во втором круге она обыграла Терезу Мартинцову из Чехии.
Соперницей Александровой станет победительница матча между белоруской Ариной Соболенко и бельгийкой Элисон ван Уйтванк.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия, Q) - Тереза Мартинцова (Чехия, Q) - 7:5, 6:2
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