Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. Во втором круге она обыграла Терезу Мартинцову из Чехии.

Соперницей Александровой станет победительница матча между белоруской Ариной Соболенко и бельгийкой Элисон ван Уйтванк.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, Q) - Тереза Мартинцова (Чехия, Q) - 7:5, 6:2