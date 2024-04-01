Александрова: «В полуфинале турнира в Майами я чуть отпустила концентрацию»

Российская теннисистка Екатерина Александрова в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру подвела итоги своего выступления на «тысячнике» в Майами.

В прошедшем турнире 29-летняя спортсменка обыграла первую ракетку мира Игу Свентек (6:4, 6:2) и пятый номер мирового рейтинга Джесику Пегулу (3:6, 6:4, 6:4), но уступила будущей чемпионке Даниэль Коллинз (3:6, 2:6) в полуфинале.

— Конечно, выход в полуфинал придает огромный заряд уверенности, — отметила Александрова. — Если удается обыграть первую в мире, то, получается, и в остальных матчах есть шансы. Но в целом я стараюсь об этом слишком много не думать. Это был отличный матч для меня, рада, что его выиграла, но надо сосредоточиться на том, что будет дальше. И просто использовать это как базу для следующих игр.

— Учитывая, что редкие поражения Свентек терпела именно от россиянок: Вероники Кудерметовой, Анны Калинской, — вы не спрашивали у них совета, как против нее играть?

— Нет. Всегда выхожу на матч и пытаюсь действовать, опираясь на собственные ощущения. Если заранее иметь какой-то стереотип об игре, то это может не состыковаться с реальностью и не привести ни к чему хорошему. Поэтому пытаюсь действовать по ситуации.

— С Пегулой у вас в третьем сете был психологически сложный момент — отыграв три брейк-пойнта, вы отдали гейм двойной ошибкой. И тем не менее переломили сет и выиграли матч. Что было в тот момент у вас в голове, каким образом можно не сдаться в такой ситуации?

— Попыталась сразу отпустить ситуацию и не думать об этом. Сказала себе, что ничего суперкритичного не произошло. Хотя честно скажу: повести в третьем сете с брейком, причем после тяжелого длинного гейма, а потом отдать свою подачу на двойной было очень обидно. Но если бы зациклилась на этом, ничего хорошего не произошло бы. Поэтому попыталась просто забыть, сделать вид, что все нормально, и играть дальше.

— Полуфинал «мастерса» — успех в любом случае?

— Весьма хороший результат, тем более что турнир длинный и матчи были довольно тяжелыми. Можно было бы его еще улучшить, и в полуфинале с Даниэль Коллинз (будущая победительница Miami Open. — Прим. И.Р.) начала неплохо, даже повела 2:1 с брейком, но в какой-то момент чуть отпустила концентрацию. После этого, по сути, все ушло из рук, и потом уже было очень тяжело наверстать упущенное. Думаю, это сыграло ключевую роль.

На данный момент Александрова занимает 15-е место в рейтинге WTA, имея в своем активе 2650 набранных очков.