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Сегодня, 16:15

Александрова: «В полуфинале турнира в Майами я чуть отпустила концентрацию»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Екатерина Александрова.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Екатерина Александрова в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру подвела итоги своего выступления на «тысячнике» в Майами.

В прошедшем турнире 29-летняя спортсменка обыграла первую ракетку мира Игу Свентек (6:4, 6:2) и пятый номер мирового рейтинга Джесику Пегулу (3:6, 6:4, 6:4), но уступила будущей чемпионке Даниэль Коллинз (3:6, 2:6) в полуфинале.

— Конечно, выход в полуфинал придает огромный заряд уверенности, отметила Александрова. — Если удается обыграть первую в мире, то, получается, и в остальных матчах есть шансы. Но в целом я стараюсь об этом слишком много не думать. Это был отличный матч для меня, рада, что его выиграла, но надо сосредоточиться на том, что будет дальше. И просто использовать это как базу для следующих игр.

— Учитывая, что редкие поражения Свентек терпела именно от россиянок: Вероники Кудерметовой, Анны Калинской, — вы не спрашивали у них совета, как против нее играть?

— Нет. Всегда выхожу на матч и пытаюсь действовать, опираясь на собственные ощущения. Если заранее иметь какой-то стереотип об игре, то это может не состыковаться с реальностью и не привести ни к чему хорошему. Поэтому пытаюсь действовать по ситуации.

— С Пегулой у вас в третьем сете был психологически сложный момент отыграв три брейк-пойнта, вы отдали гейм двойной ошибкой. И тем не менее переломили сет и выиграли матч. Что было в тот момент у вас в голове, каким образом можно не сдаться в такой ситуации?

— Попыталась сразу отпустить ситуацию и не думать об этом. Сказала себе, что ничего суперкритичного не произошло. Хотя честно скажу: повести в третьем сете с брейком, причем после тяжелого длинного гейма, а потом отдать свою подачу на двойной было очень обидно. Но если бы зациклилась на этом, ничего хорошего не произошло бы. Поэтому попыталась просто забыть, сделать вид, что все нормально, и играть дальше.

— Полуфинал «мастерса» успех в любом случае?

— Весьма хороший результат, тем более что турнир длинный и матчи были довольно тяжелыми. Можно было бы его еще улучшить, и в полуфинале с Даниэль Коллинз (будущая победительница Miami Open. Прим. И.Р.) начала неплохо, даже повела 2:1 с брейком, но в какой-то момент чуть отпустила концентрацию. После этого, по сути, все ушло из рук, и потом уже было очень тяжело наверстать упущенное. Думаю, это сыграло ключевую роль.

Екатерина Александрова. «Такие победы, как над Свентек, придают огромный заряд уверенности». Интервью Екатерины Александровой

На данный момент Александрова занимает 15-е место в рейтинге WTA, имея в своем активе 2650 набранных очков.

Теннис
Екатерина Александрова
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