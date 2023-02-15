Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 19:05

Александрова проиграла Саккари во втором круге турнира в Дохе

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла Марии Саккари из Греции во втором круге турнира WTA 500 в Дохе (Катар).

Матч завершился со счетом 3:6, 2:6. Спортсменки провели на корте 1 час 21 минуту.

18-я ракетка мира Александрова ни разу не подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету 7-й ракетки Саккари 5 эйсов, 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В 1/4 финала турнира Саккари сыграет с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Каролин Гарсия (Франция).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Саккари (Греция, 5) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:3, 6:2

Теннис
Екатерина Александрова
1
0
Читайте также
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудерметова сыграет с Гауфф в четвертьфинале турнира в Дохе
Новости
RSS RSS
Все новости