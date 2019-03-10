Александрова обыграла Возняцки, Винус Уильямс победила Квитову в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе обыграла датчанку Каролин Возняцки - 7:5, 2:6, 7:5. В следующем раунде она встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Американка Винус Уильямс победила Петру Квитову - 4:6, 7:5, 6:4. Также в третий круг вышли Дэниэлл Коллинз (США), Каролина Плишкова (Чехия) и Юлия Гергес (Германия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия) - Каролин Возняцки (Дания, 13) - 7:5, 2:6, 7:5

Дэниэлл Коллинз (США, 25) - Кирстен Флипкенс (Бельгия) - 6:4, 6:1

Белинда Бенчич (Швейцария, 23) - Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - 6:4, 6:1

Каролина Плишкова (Чехия, 5) - Мисаки Дои (Япония, Q) - 6:7 (4:7), 6:1, 6:1

Винус Уильямс (США) - Петра Квитова (Чехия, 3) - 4:6, 7:5, 6:4

Юлия Гергес (Германия, 15) - Кайя Канепи (Эстония) - 6:3, 2:6, 6:3