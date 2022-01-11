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Александрова вышла в 1/8 финала турнира в Сиднее, где сыграет с Мугурусой

07:23
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Российская теннисистка Екатерина Александрова в 1/16 финала турнира в Сиднее обыграла японку Ену Шибахару со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Россиянка сделала 4 эйса и 6 двойных ошибок, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 10.

В 1/8 финала Александрова встретится с третьей ракеткой мира и победительницей Итогового турнира WTA Гарбинье Мугурусой.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Sydney Tennis Classic

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Ена Шибахара (Япония, Q) — 6:4, 6:4

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Сергей Разин все материалы автора
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