Самсонова обыграла Шериф и вышла во второй круг турнира WTA в Аделаиде

Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

В первом круге россиянка победила египтянку Майар Шериф — 7:6 (7:2), 6:4.

Во втором круге Самсонова сыграет с испанкой Нурией Парризас-Диас.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 8) — Майар Шериф (Египет) — 7:6 (7:2), 6:4