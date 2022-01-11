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Самсонова обыграла Шериф и вышла во второй круг турнира WTA в Аделаиде

10:46
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Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

В первом круге россиянка победила египтянку Майар Шериф — 7:6 (7:2), 6:4.

Во втором круге Самсонова сыграет с испанкой Нурией Парризас-Диас.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 8) — Майар Шериф (Египет) — 7:6 (7:2), 6:4

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Иван Торопцев все материалы автора
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