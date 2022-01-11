Самсонова обыграла Шериф и вышла во второй круг турнира WTA в Аделаиде
10:46
Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA в Аделаиде (Австралия).
В первом круге россиянка победила египтянку Майар Шериф — 7:6 (7:2), 6:4.
Во втором круге Самсонова сыграет с испанкой Нурией Парризас-Диас.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 2
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия, 8) — Майар Шериф (Египет) — 7:6 (7:2), 6:4
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