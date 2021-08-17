Павлюченковой одобрили визу в США
Олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова получила предварительное одобрение на визу в США.
Об этом сообщил журналист Джон Вертхейм в своем Twitter. 30-летняя теннисистка должна получить визу как человек «с выдающимися способностями».
Теперь она постарается попасть в посольство США в Канаде, где она осталась после выступления на турнире в Монреале. Если виза будет получена, то Павлюченкова сможет принять участие в US Open в конце августа.
Напомним, ранее теннисистке пришлось отказаться от участия в турнире в Цинцинатти.
На Олимпиаде в Токио Павлюченкова в паре с Андреем Рублевым выиграла золотую медаль в миксте.
Hearing @NastiaPav has just been approved for her O-1 Visa — she and team are working to secure an appointment with a U.S. Embassy in Canada... but it looks good at the moment re: the prospects of her competing @usopen— Jon Wertheim (@jon_wertheim) August 17, 2021
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю