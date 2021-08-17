Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Павлюченковой одобрили визу в США

10:51
Теги:

Олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова получила предварительное одобрение на визу в США.

Об этом сообщил журналист Джон Вертхейм в своем Twitter. 30-летняя теннисистка должна получить визу как человек «с выдающимися способностями».

Теперь она постарается попасть в посольство США в Канаде, где она осталась после выступления на турнире в Монреале. Если виза будет получена, то Павлюченкова сможет принять участие в US Open в конце августа.

Напомним, ранее теннисистке пришлось отказаться от участия в турнире в Цинцинатти.

На Олимпиаде в Токио Павлюченкова в паре с Андреем Рублевым выиграла золотую медаль в миксте.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Легкоатлетка Тимановская впервые выступила на соревнованиях после Олимпиады
Соболев — о вызове в сборную: «Нужно показывать хорошую игру, пока ее нет»
Алексей Спиридонов: «Дзюба? Да пошел он!»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд