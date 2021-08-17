Павлюченковой одобрили визу в США

Олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова получила предварительное одобрение на визу в США.

Об этом сообщил журналист Джон Вертхейм в своем Twitter. 30-летняя теннисистка должна получить визу как человек «с выдающимися способностями».

Теперь она постарается попасть в посольство США в Канаде, где она осталась после выступления на турнире в Монреале. Если виза будет получена, то Павлюченкова сможет принять участие в US Open в конце августа.

Напомним, ранее теннисистке пришлось отказаться от участия в турнире в Цинцинатти.

На Олимпиаде в Токио Павлюченкова в паре с Андреем Рублевым выиграла золотую медаль в миксте.