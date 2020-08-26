Александрова и Звонарева проиграли во втором раунде парного турнира в Нью-Йорке
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Российские теннисистки Екатерина Александрова и Вера Звонарева не смогли пробиться в третий раунд турнира WTA в Нью-Йорке в парном разряде. Во втором раунде их обыграла пара Квета Пешке/Деми Схурс (Чехия/Голландия) — 6:2, 6:4.
Нью-Йорк (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 1 950 079 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Квета Пешке/Деми Схурс (Чехия/Голландия, 3) — Екатерина Александрова/Вера Звонарева (Россия) — 6:2, 7:6 (7:5)