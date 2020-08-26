Александрова и Звонарева проиграли во втором раунде парного турнира в Нью-Йорке

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Вера Звонарева не смогли пробиться в третий раунд турнира WTA в Нью-Йорке в парном разряде. Во втором раунде их обыграла пара Квета Пешке/Деми Схурс (Чехия/Голландия) — 6:2, 6:4.

Нью-Йорк (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 1 950 079 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Квета Пешке/Деми Схурс (Чехия/Голландия, 3) — Екатерина Александрова/Вера Звонарева (Россия) — 6:2, 7:6 (7:5)