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Александрова и Звонарева проиграли во втором раунде парного турнира в Нью-Йорке

00:32
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Российские теннисистки Екатерина Александрова и Вера Звонарева не смогли пробиться в третий раунд турнира WTA в Нью-Йорке в парном разряде. Во втором раунде их обыграла пара Квета Пешке/Деми Схурс (Чехия/Голландия) — 6:2, 6:4.

Нью-Йорк (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 1 950 079 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Квета Пешке/Деми Схурс (Чехия/Голландия, 3) — Екатерина Александрова/Вера Звонарева (Россия) — 6:2, 7:6 (7:5)

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