Александрова и Калинская одержали победу на старте парного турнира в Токио
Российские теннисистки Екатерина Александрова и Анна Калинская вышли в четвертьфинал парного турнира в Токио.
На старте турнира они обыграли испанку Кристину Букшу и бразильянку Ингрид Гамарру Мартинс со счетом 6:3, 5:7, 10:6. Девушки провели на корте 1 час 33 минуты.
В четвертьфинале Александрова и Калинская сыграют с парой Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия).
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Анна Калинская (Россия) — Кристина Букша/Ингрид Гамарра Мартинс (Испания/Бразилия) — 6:3, 5:7, 10:6
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