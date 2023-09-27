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Сегодня, 12:17

Александрова и Калинская одержали победу на старте парного турнира в Токио

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российские теннисистки Екатерина Александрова и Анна Калинская вышли в четвертьфинал парного турнира в Токио.

На старте турнира они обыграли испанку Кристину Букшу и бразильянку Ингрид Гамарру Мартинс со счетом 6:3, 5:7, 10:6. Девушки провели на корте 1 час 33 минуты.

В четвертьфинале Александрова и Калинская сыграют с парой Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Анна Калинская (Россия) — Кристина Букша/Ингрид Гамарра Мартинс (Испания/Бразилия) — 6:3, 5:7, 10:6

Теннис
Анна Калинская
Екатерина Александрова
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