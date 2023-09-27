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Сегодня, 11:34

Итальянка Бронцетти в третьем круге турнира в Нинбо может сыграть с Блинковой

Виктория Кравченко
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Итальянская теннисистка Лючия Бронцетти обыграла украинку Катерина Байндль (6:3, 6:3) во втором круге турнира в Китае.

В третьем круге итальянка сыграет с победительницей пары Линда Фрухвиртова (Чехия) — Анна Блинкова (Россия, 4).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Лючия Бронцетти (Италия, 8) — Катерина Байндль (Украина) — 6:3, 6:3

Анна Блинкова
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