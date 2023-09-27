Итальянка Бронцетти в третьем круге турнира в Нинбо может сыграть с Блинковой
Итальянская теннисистка Лючия Бронцетти обыграла украинку Катерина Байндль (6:3, 6:3) во втором круге турнира в Китае.
В третьем круге итальянка сыграет с победительницей пары Линда Фрухвиртова (Чехия) — Анна Блинкова (Россия, 4).
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Лючия Бронцетти (Италия, 8) — Катерина Байндль (Украина) — 6:3, 6:3
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