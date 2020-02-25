Александрова и Блинкова проиграли во втором раунде парного турнира в Дохе
20:55
Российские теннисистки Екатерина Александрова и Анна Блинкова прекратили борьбу на турнире WTA в Дохе (Катар) в парном разряде. Во втором раунде их обыграл дуэт Габриэла Дабровски/Елена Остапенко (Канада/Латвия) — 6:2, 6:3.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2020
Призовой фонд 2 939 695 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Габриэла Дабровски/Елена Остапенко (Канада/Латвия, 6) — Екатерина Александрова/Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 6:3
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