12 лет назад Шарапова стала первой россиянкой, которая победила на Australian Open

Российская тенниситка Мария Шарапова в 2008 году стала победительницей Australian Open, обыграв сербку Ану Иванович со счетом 7:5, 6:3.

Шарапова стала первой россиянкой, которая смогла победить на австралийском турнире. В 2007-м Шарапова вышла в финал турнира, но уступила Серене Уильямс.

После этого в финал Australian Open россиянки пробивались трижды: два раза в финал выходила Шарапова (2012, 2015) и один раз Динара Сафина (2009).