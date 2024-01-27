Журова: «Смена гражданства Шевченко бессмысленна, если ему не предложили деньги или финансирование»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала смену гражданства теннисиста Александра Шевченко.

23-летний россиянин 27 января объявил, что теперь будет выступать за Казахстан.

«Для теннисистов, я считаю, вообще непринципиально менять гражданство, они все равно играют. Поэтому смена гражданства Шевченко абсолютно бессмысленна, если только ему не пообещали деньги или финансирование», — цитирует Журову Sport24.

Шевченко на данный момент занимает 48-е место в рейтинге ATP. Теннисист является финалистом одного турнира ATP (в Метце), победителем трех «челленджеров» и четырех «фьючерсов».