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Сегодня, 23:22

Журова: «Смена гражданства Шевченко бессмысленна, если ему не предложили деньги или финансирование»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала смену гражданства теннисиста Александра Шевченко.

23-летний россиянин 27 января объявил, что теперь будет выступать за Казахстан.

«Для теннисистов, я считаю, вообще непринципиально менять гражданство, они все равно играют. Поэтому смена гражданства Шевченко абсолютно бессмысленна, если только ему не пообещали деньги или финансирование», — цитирует Журову Sport24.

Шевченко на данный момент занимает 48-е место в рейтинге ATP. Теннисист является финалистом одного турнира ATP (в Метце), победителем трех «челленджеров» и четырех «фьючерсов».

Источник: Sport24
Теннис
Александр Шевченко
Светлана Журова
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