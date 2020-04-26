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«Вообще беда». Сафин назвал главную проблему подготовки теннисистов в России

17:25
Марат Сафин. Фото Reuters
Марат Сафин. Фото Reuters
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Бывший теннисист Марат Сафин рассказал о проблеме подготовки теннисистов в России.

— Может, мы неплохо тренируем юниорский уровень, — сказал Сафин в прямом эфире Instagram другого бывшего теннисиста Михаила Южного. — Но переход из юниорского в профессиональный — у нас вообще беда.

У нас (по физподготовке) кто во что горазд, какие упражнения дают детям. Это же смешно, какой-то идиотизм. И никто из этих псевдотренеров по физподготовке не хочет учиться.

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