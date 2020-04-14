В Италии считают, что теннис раньше других видов спорта оправится от пандемии

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги уверен, что традиционный римский турнир состоится в 2020 году. Ради этого он готов провести его без зрителей из-за пандемии коронавируса.

— Основной план состоит в том, чтобы провести турнир с сентября по октябрь, — цитирует Corriere della Sera Бинаги. — Если это будет нереально, есть другие варианты. Можно сыграть в Кальяри в ноябре. Или в Милане в декабре. Может, придется разделить мужчин и женщин. Например, одни в Милане, другие в Турине. Я готов даже к матчам без зрителей.

Понятно, что нужно будет применять какие-то ограничительные меры. Людям нужны будут маски, безопасное расстояние, санитайзеры. Теннис для спортсменов — один из наиболее безопасных видов. Это не командный спорт, не контактный. Теннисные турниры должны вернуться раньше остальных.