В Грузии задержан теннисист Басилашвили за избиение бывшей жены

Полиция Грузии задержала теннисиста Николоза Басилашвили, который избивал бывшую супругу в присутствии ребенка, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры страны.

В отношении 28-летнего теннисиста возбуждено уголовное дело по статье «Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи» УК Грузии, что карается общественно полезным трудом на срок от 200 до 400 часов либо лишением свободы на срок от одного года до 3 лет с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.

Николоз Басилашвили ? грузинский профессиональный теннисист, первая ракетка страны, а также победитель трех турниров АТР. В настоящее время занимает 27-е место в рейтинге АТР.