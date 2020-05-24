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В Грузии задержан теннисист Басилашвили за избиение бывшей жены

13:37
Николоз Басилашвили. Фото Instagram.
Николоз Басилашвили. Фото Instagram.

Полиция Грузии задержала теннисиста Николоза Басилашвили, который избивал бывшую супругу в присутствии ребенка, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры страны.

В отношении 28-летнего теннисиста возбуждено уголовное дело по статье «Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи» УК Грузии, что карается общественно полезным трудом на срок от 200 до 400 часов либо лишением свободы на срок от одного года до 3 лет с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.

Николоз Басилашвили ? грузинский профессиональный теннисист, первая ракетка страны, а также победитель трех турниров АТР. В настоящее время занимает 27-е место в рейтинге АТР.

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