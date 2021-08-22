Тарпищев: «Камера на корте — это нонсенс! Этот эпизод просто вывел Медведева из себя!»
13:34
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал скандальную ситуацию с Даниилом Медведевым. Россиянин проиграл Андрею Рублеву (6:2, 3:6, 3:6) в Цинциннати, повредив руку на корте из-за камеры.
«Камера на корте — это нонсенс. Даня давно говорил, что ему мешает все, что стоит на корте, это нужно было учесть. Абсолютно не имеет значения, будет ли он подавать в суд или нет. Думаю, что этот эпизод вывел Медведева из себя. После столкновения с камерой Андрей перехватил инициативу. Даня отпустил почти выигранный матч», — сказал Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Андрей Рублев вышел в финал Мастерса в Цинциннати. В решающей игре россиянин встретится с немцем Александром Зверевым.
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