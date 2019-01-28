Тарпищев надеется, что Веснина выступит на Олимпиаде-2020

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев надеется, что Елена Веснина выступит на Олимпиаде-2020 в паре с Екатериной Макаровой. С июня 2018 года Веснина не принимала участия в турнирах, в ноябре спортсменка родила дочь.

– В ноябре у Весниной произошло радостное событие – она родила дочку, которую назвали Лизой, приводит ТАСС слова Тарпищева. – Очень надеемся, что Лена успеет восстановить свои кондиции и наши спортсменки наберут необходимое количество рейтинговых очков для участия в Играх-2020. Терять такой сильный дуэт нам не хотелось бы.

Он также прокомментировал отсутствие Марии Шараповой в составе на ближайший матч сборной России в Кубке Федерации, куда заявлены Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Маргарита Гаспарян и Наталья Вихлянцева. "

– Мне кажется нецелесообразным ее участие в предварительном раунде, где мы в основном обстреливаем молодежь, – отметил Тарпищев. – Когда дело дойдет до статусных матчей, Шарапова обязательно поможет, если на тот момент по результатам не уйдет в тень.