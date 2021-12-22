Соболенко о своих бицепсах: «Говорят, что после карьеры они сдуются»
20:08
Вторая ракетка мира Арина Соболенко в своем Instagram опубликовала фотографию со своими тренерами Антоном Дубровым и Джейсоном Стейси.
Девушка на снимке показывает свои бицепсы.
«Не уверена, что девочка можно этим гордиться, но смотрите, какая я сильная. Говорят, что после карьеры они сдуются», — подписала фото Соболенко.
В прошедшем сезоне 23-летняя Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби и турнир WTA в Мадриде (Испания).
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