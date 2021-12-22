Теннис
Новости
ATP Результаты WTA Кубок Билли Джин Кинг Кубок Дэвиса
Australian Open
«Большой шлем»
Рейтинги
Олимпиада
Новости   //    Теннис

Соболенко о своих бицепсах: «Говорят, что после карьеры они сдуются»

20:08
Инстаграм Арины Соболенко. Фото Instagram
Инстаграм Арины Соболенко. Фото Instagram
Теги:

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в своем Instagram опубликовала фотографию со своими тренерами Антоном Дубровым и Джейсоном Стейси.

Девушка на снимке показывает свои бицепсы.

«Не уверена, что девочка можно этим гордиться, но смотрите, какая я сильная. Говорят, что после карьеры они сдуются», — подписала фото Соболенко.

В прошедшем сезоне 23-летняя Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби и турнир WTA в Мадриде (Испания).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны
Мать 9-летней студентки МГУ назвала причину непосещения дочерью очных занятий
0