Соболенко о своих бицепсах: «Говорят, что после карьеры они сдуются»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в своем Instagram опубликовала фотографию со своими тренерами Антоном Дубровым и Джейсоном Стейси.

Девушка на снимке показывает свои бицепсы.

«Не уверена, что девочка можно этим гордиться, но смотрите, какая я сильная. Говорят, что после карьеры они сдуются», — подписала фото Соболенко.

В прошедшем сезоне 23-летняя Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби и турнир WTA в Мадриде (Испания).