Рублев: «Ничто не сравнится с олимпийской медалью»
Рублев заявил, что по эмоциям ничто не сравнится с золотой медалью на Олимпиаде
11:39
Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что по эмоциям ничто не сравнится с золотой медалью на Олимпийских играх.
«Ничто не сравнится с олимпийской медалью, — приводит слова Рублева Eurosport. — Когда закончился матч, я испытал неземную эйфорию. Возможно, на каких-то турнирах или важных встречах было что-то подобное. Но на Олимпийских играх, когда завершилось последнее очко и ты понял, что случилось — это вообще не сравнится ни с чем по эмоциям в 2021 году».
Рублев в паре с соотечественницей Анастасией Павлюченко выиграл золотую медаль в миксте на Олимпиаде — 2020 в Токио.
Дополнительная информация:
https://www.eurosport.ru/tennis/australian-open/2022/story_sto8682672.shtml
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