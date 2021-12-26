Рублев: «Ничто не сравнится с олимпийской медалью»

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что по эмоциям ничто не сравнится с золотой медалью на Олимпийских играх.

«Ничто не сравнится с олимпийской медалью, — приводит слова Рублева Eurosport. — Когда закончился матч, я испытал неземную эйфорию. Возможно, на каких-то турнирах или важных встречах было что-то подобное. Но на Олимпийских играх, когда завершилось последнее очко и ты понял, что случилось — это вообще не сравнится ни с чем по эмоциям в 2021 году».

Рублев в паре с соотечественницей Анастасией Павлюченко выиграл золотую медаль в миксте на Олимпиаде — 2020 в Токио.