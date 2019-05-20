Плишкова не ожидала, что дойдет до финала турнира в Риме

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, которая ранее обыграла британку Джоанну Конту со счетом 6:3, 6:4 в финальном матче турнира в Риме, призналась, что не ожидала пройти так далеко в соревновании, сообщает WTA.

– Ожидания от турнира в Риме были практически нулевыми. Иногда так лучше, когда не ожидаешь невероятного успеха. Можно играть свободно, не думая о титулах или финалах. Наверное, это немного помогло мне пройти так далеко. Я не говорю, что не могу играть в теннис на грунте, но на этом турнире мне раньше не везло.

Я думала, что и в этот раз будет очень сложно. Так оно на самом деле и было. Так что завоевание трофея – это чудо для меня. Изменились ли впечатления от турнира? Конечно. Так всегда, когда выигрываешь турнир или показываешь на нем свой лучший теннис, сразу начинает нравиться город, нравится турнир. Так что теперь Рим – мой любимый турнир, – приводит слова Плишковой пресс-служба WTA.

Плишкова поднялась на вторую строчку чемпионской гонки WTA