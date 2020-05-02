Первая ракета России завыл в изоляции. А кому сейчас легко?

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новый пост в Twitter. 24-летний спортсмен показал, как воет вместе со своей собакой.

«Скучаю по теннису вот так», — подписал видео Медведев.

Ранее теннисист обыграл форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу в футбольном симуляторе FIFA 20.