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Первая ракета России завыл в изоляции. А кому сейчас легко?

16:25
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новый пост в Twitter. 24-летний спортсмен показал, как воет вместе со своей собакой.

«Скучаю по теннису вот так», — подписал видео Медведев.

Ранее теннисист обыграл форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу в футбольном симуляторе FIFA 20.

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