Первая ракета России завыл в изоляции. А кому сейчас легко?
16:25
Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новый пост в Twitter. 24-летний спортсмен показал, как воет вместе со своей собакой.
«Скучаю по теннису вот так», — подписал видео Медведев.
Ранее теннисист обыграл форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу в футбольном симуляторе FIFA 20.
Missing tennis like... pic.twitter.com/DuJJy1I2ci— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) May 2, 2020
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