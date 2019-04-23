Россиянка Анастасия Павлюченкова и чешка Люси Шафаржова обыграли в первом раунде парного разряда украинок Людмилу и Надежду Киченок (7:6 (7:5), 6:4) на турнире WTA в немецком Штутгарте. Встреча продолжалась 1 час и 32 минуты.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 820 977 долларов
Закрытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова/Люси Шафаржова (Россия/Чехия, WC) – Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) – 7:6 (7:5), 6:4
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