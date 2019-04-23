Россиянка Анастасия Павлюченкова и чешка Люси Шафаржова обыграли в первом раунде парного разряда украинок Людмилу и Надежду Киченок (7:6 (7:5), 6:4) на турнире WTA в немецком Штутгарте. Встреча продолжалась 1 час и 32 минуты.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 820 977 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова/Люси Шафаржова (Россия/Чехия, WC) – Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) – 7:6 (7:5), 6:4

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