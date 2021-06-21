Первая ракетка России призналась, что не любит журналистов

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова призналась, что не любит давать интервью. Причем дело не только в журналистах, но и в ней.

— Внезапный вопрос: журналистов любите?

— Нет.

— Спасибо за честность. А почему?

— Просто я из таких людей, которым не нравится рассказывать о себе все. Мне проще держать в себе, не делиться со всеми планами. При этом по характеру я такой человек, что, если я общаюсь, то не хочу отвечать банальные «да», «нет». Кому это нужно? Раз уж начали, хочется вести нормальную беседу. Из-за этого у меня возникает какой-то дисбаланс. Я не хочу сильно раскрываться, но и «на отвали» разговаривать не считаю правильным.

В основном дело в этом. Ну и бывают сюрпризы с заголовками. Без контекста некоторые отдельно вынесенные фразы звучат так, что за голову хочется схватиться.

— Я к чему начал. Одно из главных событий «Ролан Гаррос» — бунт Наоми Осаки. Она наотрез не хочет участвовать в «прессухах» и даже снялась со всех турниров до Олимпиады. Вы скорее на ее стороне?

— 50х50. Я не люблю журналистов, но понимаю, что это часть нашей работы, и без этого — ну никуда. Всегда можно найти время, собраться с мыслями — и дать интервью. Тебя никто не заставляет раскрывать душу, можно отвечать коротко и односложно, уходить от неприятных тем. Вместе с тем мне жалко Наоми, если она сейчас действительно пребывает в таком депрессивном состоянии, что ее даже пресс-конференции выводят из себя. Могу только пожалеть ее и никому такого не желаю. Сама пару лет назад сталкивалась с похожей ситуацией. Вообще ничего не хотелось: ни играть, ни давать интервью, ни даже видеть кого-то. Просыпаешься — и ничего не хочется. Просто все на автомате. Это реально не прикольно.

Полное интервью Анастасии Павлюченковой читайте на сайте «СЭ»