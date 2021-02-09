Ольховский считает, что у Медведева было преимущество над Поспишилом

Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» результаты 1-го круга Australian Open для российских теннисистов.

«Победы всех ребят были ожидаемы, молодцы. Порадовал Карацев, выиграв в трёх сетах. Если у Медведева и Рублева была практика одиночных матчей, то у Аслана первая такая игра по прилёту в Австралию. Очень важная победа для него, молодец Аслан, — сказал Ольховский «СЭ». — Сложный матч Карена Хачанова, но он показал свое мастерство. Бывает, когда у тебя что-то не получается, ты не в лучшей форме, то можешь обыграть за счёт класса. И это тоже очень ценная победа».

«Да, Поспишил серьезный соперник, но Медведев, в отличии от Вашека, уже играл в этом году одиночные встречи на ATP Cup и сейчас находится в действительно хорошей форме. Поэтому изначально у него было небольшое преимущество», — добавил Ольховский.

Даниил Медведев одержал победу над канадцем Вашеком Поспишилом — 6:2, 6:2, 6:4. Карен Хачанов справился с австралийцем Александаром Вукичем — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4. Андрей Рублев победил немца Янника Ханфманна со счетом 6:3, 6:3, 6:4. Аслан Карацев обыграл итальянца Джанлуку Маджера — 6:3, 6:3, 6:4.

Матчи второго круга состоятся 10-11 февраля.

(Анастасия Пастернак)