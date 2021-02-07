Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с «СЭ» прокомментировал победу российской сборной в финале Кубка ATP 2021 над сборной Италии.

«В силу того, что очень легко дался матч в финале: и первый, и второй номер нашей сборной выиграл в двух сетах, в принципе, не было серьезных потрясений, чтобы можно было волноваться за результат», — сказал Тарпищев «СЭ».

Также Тарпищев сказал, что более затяжной и напряженный характер игры в полуфинале Кубка объясняется классом соперников и их стилем игры. Медведев со Зверевым — люди одного поколения, хорошо друг друга знают. Он добавил, что особых загадок не было, но силы были приблизительно равны, матч это показал — были качели. Что касается Рублева, то Тарпищев считает, что пока люди свежие, они еще как-то справляются со скоростью полета мяча Андрея, но насыщенность игры была большая, и Штруффе подсдал в физическом плане.

«От всей души поздравляю наших ребят. Это выдающийся результат — впервые выиграли командный соревнования ATP тура. Показали свой возросший класс игры. Настает время, когда мы будем побеждать и на турнирах Большого шлема. Любим, ценим, уважаем то, что они делают для России», — заявил Тарпищев.

7 февраля, Андрей Рублев и Даниил Медведев обеспечили досрочную победу сборной России в финале Кубка ATP, обыграв в два сета итальянцев Фабио Фоньини (6:1, 6:2) и Маттео Берреттини (6:4, 6:2).

(Екатерина Звенигородская)