«Караоке из Абудаби». Шарапова в веселой компании Джоковича и Надаля

Российская теннисистка Мария Шарапова в своем официальном Twitter опубликовала фотографию в компании Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

— Гольф-кар караоке из Абу-Даби, — подписала его Шарапова.

В Абу-Даби с 19 по 21 декабря будет проходить выставочный турнир Mubadala World Tennis Championship.