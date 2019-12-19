«Караоке из Абудаби». Шарапова в веселой компании Джоковича и Надаля
10:40
Российская теннисистка Мария Шарапова в своем официальном Twitter опубликовала фотографию в компании Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.
— Гольф-кар караоке из Абу-Даби, — подписала его Шарапова.
В Абу-Даби с 19 по 21 декабря будет проходить выставочный турнир Mubadala World Tennis Championship.
Golf-cart Karaoke from Abu Dhabi??? pic.twitter.com/LTG3S0DYn6— Maria Sharapova (@MariaSharapova) December 19, 2019
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