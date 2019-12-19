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«Караоке из Абудаби». Шарапова в веселой компании Джоковича и Надаля

10:40
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Российская теннисистка Мария Шарапова в своем официальном Twitter опубликовала фотографию в компании Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

— Гольф-кар караоке из Абу-Даби, — подписала его Шарапова.

В Абу-Даби с 19 по 21 декабря будет проходить выставочный турнир Mubadala World Tennis Championship.

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