Флавия Пеннетта: "В матче с Плишковой Серена потеряла баланс и испугалась"

Победительница US Open-2015 Флавия Пеннетта предположила, почему американская теннисистка Серена Уильямс проиграла на Australian Open чешке Каролине Плишковой, ведя в третьем сете 5:1.

– Было бы лучше, покажи Серена свой гнев в третьей партии матча с Плишковой, - приводит слова Пеннетты Eurosport. - Вместо этого она оставалась спокойной и думала о том, чтобы вести себя хорошо. На этот раз Серена лидировала в счете, но потеряла баланс, и всё меньше и меньше начала контролировать игру, она испугалась.

5:2, 5:3, 5:4… Не знаю, сколько еще у неё будет попыток выиграть мэйджор. Да, она сыграет в этом году, а в следующем? Ее споры с судьями? Она спорит с ними потому, что убеждена в том, что говорит.

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