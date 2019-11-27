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Федерер оценил возможность выступления в 40 лет

27 ноября 2019, 19:20
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер еще не принял решение о том, будет ли выступать в 2021 году, когда ему исполнится 40 лет, сообщает Forbes.

— 2021-й год? Я пока не знаю, — цитирует Федерера Forbes. — Сейчас это кажется чем-то слишком далеким. Безусловно, если у меня будет возможность продолжать играть, то почему бы и нет? Главное, чтобы моя семья была рада этому, а также это будет зависеть от моего состояния здоровья. Важна поддержка жены. С этого стоит начать. Дальше необходимо оценить состояние организма и свои результаты.

38-летний Федерер в 2019 году выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле.

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