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Джокович хочет создать организацию, которая будет защищать интересы теннисистов

09:55
Новак Джокович. Фото AFP
Новак Джокович. Фото AFP
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Первая ракетка мира Новак Джокович и несколько других теннисистов намерены создать новую организацию, которая будет направлена на том, чтобы защищать интересы игроков, сообщает New York Times.

Новое объединение получило название Ассоциация профессиональных игроков в теннис, однако его точные задачи и функции неизвестны.

Ранее Джокович и американец Джон Изнер покинули посты в совете игроков АТР, серб возглавлял совет. Канадец Вашек Поспишил, также входивший в совет игроков, на своей странице в Twitter тоже объявил об уходе.

Ожидается, что PTPA будет отстаивать интересы теннисистов из топ-500 рейтинга АТР в одиночном разряде и из топ-200 парного рейтинга.

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