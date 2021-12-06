Агентство IMG покупает турниры ATP и WTA в Мадриде
14:55
Агентство IMG приобретает турниры ATP и WTA серии «Мастерс», которые проходят в Мадриде.
Сейчас теннисные соревнования принадлежат румынскому бизнесмену Иону Цириаку.
Как сообщается на официальном сайте Madrid Open, ожидается, что сделка будет закрыта в первые три месяца 2022-го. Покупку еще должны одобрить ATP и WTA.
Компании IMG уже принадлежит «Мастерс» в Майами и несколько других турниров ATP и WTA.
В 2022 году пройдет 20-я юбилейная серия мадридского «Мастерса». Турнир начнется 26 апреля и закончиться 8 мая.
Дополнительная информация:
https://www.madrid-open.com/en/mutua-news/img-acquires-the-mutua-madrid-open/
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