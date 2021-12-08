Серена Уильямс сообщила, что пропустит Australian Open 2022 года

Американская теннисистка Серена Уильямс сообщила, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии 2022 года.

«Это непростое решение, но физически я не готова выступать. Мельбурн — один из моих любимых городов, и я всегда с радостью выступаю на Australian Open», — цитирует Уильямс пресс-служба турнира.

Теннисистка в июне 2021 года получила травму ноги на Уимблдоне и после этого ни разу не участвовала на турнирах. Открытый чемпионат Австралии должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.