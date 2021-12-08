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Серена Уильямс сообщила, что пропустит Australian Open 2022 года

10:28
Серена Уильямс. Фото Getty Images
Серена Уильямс. Фото Getty Images
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Американская теннисистка Серена Уильямс сообщила, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии 2022 года.

«Это непростое решение, но физически я не готова выступать. Мельбурн — один из моих любимых городов, и я всегда с радостью выступаю на Australian Open», — цитирует Уильямс пресс-служба турнира.

Теннисистка в июне 2021 года получила травму ноги на Уимблдоне и после этого ни разу не участвовала на турнирах. Открытый чемпионат Австралии должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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