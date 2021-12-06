Международная федерация тенниса не будет отменять турниры на территории Китая

Президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти сообщил, что турниры в Китае не будут отменены.

1 декабря Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о приостановке проведения соревнований в Китае из-за ситуации с теннисисткой Пэн Шуай.

«Мы не хотим наказывать миллиард человек, поэтому продолжим проводить юниорские и взрослые турниры, которые уже запланированы в стране», — цитирует Хаггерти BBC.