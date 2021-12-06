Международная федерация тенниса не будет отменять турниры на территории Китая
09:47
Президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти сообщил, что турниры в Китае не будут отменены.
1 декабря Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о приостановке проведения соревнований в Китае из-за ситуации с теннисисткой Пэн Шуай.
«Мы не хотим наказывать миллиард человек, поэтому продолжим проводить юниорские и взрослые турниры, которые уже запланированы в стране», — цитирует Хаггерти BBC.
2 ноября 2021-го Пэн Шуай опубликовала пост в китайской социальной сети Weibo, в котором обвинила бывшего вице-премьера КНР Жанг Гаоли, в том, что 10 лет назад тот насильственно склонил ее к сексуальным отношениям. Спустя некоторое время публикация была удалена, а с теннисисткой не могли связаться почти две недели.
Читайте также
«Не хочу, чтобы мой ребенок закончил карьеру в 15 лет, как часто происходит у одного штаба». Рудковская ответила Тарасовой
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю