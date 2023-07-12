Тарпищев заявил, что Медведев превратил матч с Юбенксом в нервотрепку после проигрыша двух сетов

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал первый в карьере выход Даниила Медведева в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинале 27-летний россиянин в пяти сетах обыграл американца Кристофера Юбенкса.

«Реально Даня упустил нить игры, когда выиграл первый сет. Надо было сыграть строже, чтобы выиграть и второй, он же сыграл вальяжно и упустил инициативу, — приводит ТАСС слова Тарпищева. — По стилю игры мне казалось, что чем дольше игра идет, тем больше у Дани преимущество. Но в итоге он проиграл два сета, и матч превратился в нервотрепку. Полуфинал — это уже хороший результат для него на траве. Теперь он не боится играть ни на грунте, ни на траве. Это тоже плюс».

В полуфинале Медведев сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.