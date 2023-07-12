Алькарас стал самым молодым теннисистом, дойдя до полуфинала на трех «Больших шлемах» подряд

Испанец Карлос Алькарас одержал победу над датчанином Хольгером Руне в четвертьфинале Уимблдона — 7:6 (7:3), 6:4, 6:4.

Таким образом, первая ракетка мира стал самым молодым теннисистом в Открытой эре, который добрался до полуфиналов на трех турнирах «Большого шлема» подряд.

Ранее 20-летний Алькарас доходил до полуфинала «Ролан Гаррос» — 2023 и побеждал в финале US-Open-2022.

За выход в финал Уимблдона испанец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.