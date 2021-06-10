Чакветадзе считает, что в финале Roland Garros Павлюченкова способна обыграть любую соперницу

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала «СЭ» победу Анастасии Павлюченковой над Тамарой Зиданшек в полуфинале Roland Garros (7:5, 6:3).

«Очень довольна сегодняшней игрой. Анастасия активно отыграла, была фаворитом в этом матче. Такую игру мы ожидали увидеть от нее», — сказала Чакветадзе «СЭ».

Также Чакветадзе оценила шансы Анастасии в финале.

«Что ждет в финале? Я уже говорила, что Настя готова брать титул. Не знаю, с кем она сыграет, многое будет зависеть от соперницы. Саккари для нее менее предпочтительна. Я думаю, что Настя способна переиграть любую из соперниц, если будет играть так же, как и до этого. Она сейчас в очень хорошей форме и может взять титул с такой сеткой», — добавила Чакветадзе.

В финале соперницей Павлюченковой станет победитель в паре Барбора Крейчикова (Чехия) — Мария Саккари (Греция).

(Мария Куцубеева)