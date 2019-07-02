Серена Уильямс пробилась во второй раунд Уимблдона

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла итальянку Джулию Гатто-Монтиконе (6:2, 7:5) в первом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 21 минуту. В следующем раунде Серена сыграет с победительницей пары Кая Юван (Словения) - Кристина Плишкова (Чехия).

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Серена Уильямс (США, 11) - Джулия Гатто-Монтиконе (Италия, Q) - 6:2, 7:5

Юлия Гергес (Германия, 18) - Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) - 7:5, 6:1