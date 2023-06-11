Селиваненко поделился ожиданиями от финального матча «Ролан Гаррос» между Джоковичем и Руудом

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением о финальном матче «Ролан Гаррос» — 2023, в котором Новак Джокович сыграет против Каспера Рууда.

«Ожидания отличного тенниса и в любом случае в сотворении истории — либо рекордного титула Новака либо первого для Каспера. В финал выходят те, кто лучше других на этом турнире», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

11 июня, состоится финальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором серб Новак Джокович сыграет против норвежца Каспера Рууда.