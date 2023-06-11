Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:41

Селиваненко поделился ожиданиями от финального матча «Ролан Гаррос» между Джоковичем и Руудом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением о финальном матче «Ролан Гаррос» — 2023, в котором Новак Джокович сыграет против Каспера Рууда.

«Ожидания отличного тенниса и в любом случае в сотворении истории — либо рекордного титула Новака либо первого для Каспера. В финал выходят те, кто лучше других на этом турнире», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

11 июня, состоится финальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором серб Новак Джокович сыграет против норвежца Каспера Рууда.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10931123-selivanenko-podelilsya-ozhidaniyami-ot-finalnogo-matcha-rolan-garros-mezhdu-dzhokovichem-i-ruudom.html
Теннис
Roland Garros
Каспер Рууд
Новак Джокович
0
Читайте также
Пуговка из «Папиных дочек» занималась фигурным катанием и нашла будущего жениха на льду
Мировое фигурное катание теряет миллионы. Но это не связано с дисквалификацией России
Сапер ВС РФ отметил недостаток подготовки боевиков ВСУ
Появилось видео последствий падения БПЛА в Калужской области
МЧС спасло более 1,7 тыс. человек после прорыва дамбы на Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: кто станет королем Парижа?
Джокович выиграл второй сет у Рууда в финале «Ролан Гаррос»
Чесноков считает, что Медведев должен был пройти первый круг «Ролан Гаррос»
Джокович отыгрался с 0:3 и взял первый сет в матче с Руудом в финале «Ролан Гаррос»
Ибрагимович и Мбаппе посетили финал «Ролан Гаррос»
«Хочу стать первым номером рейтинга ATP». Интервью с российским чемпионом юниорского «Ролан Гаррос»
Россиянка Корнеева: «Я бы хотела выиграть все турниры «Большого шлема». Это самое важное»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков считает, что Медведев должен был пройти первый круг «Ролан Гаррос»

Джокович выиграл второй сет у Рууда в финале «Ролан Гаррос»
Новости
RSS RSS
Все новости