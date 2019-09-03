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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Невероятный удар Надаля. Когда казалось, что все было зря

22:36

Испанский теннисист Рафаэль Надаль провел эффектный прием мяча в матче четвертого круга US Open против Марина Чилича. В четвертом сете на подаче Надаля Чилич направил мяч в противоположный угол корта, но Надаль успел на прием и направил мяч на половину соперника.

Выиграв этот розыгрыш, Надаль получил матчбол и в итоге победил со счетом 3-1 (6:3, 3:6, 6:1, 6:2).

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