Невероятный удар Надаля. Когда казалось, что все было зря

Испанский теннисист Рафаэль Надаль провел эффектный прием мяча в матче четвертого круга US Open против Марина Чилича. В четвертом сете на подаче Надаля Чилич направил мяч в противоположный угол корта, но Надаль успел на прием и направил мяч на половину соперника.

Выиграв этот розыгрыш, Надаль получил матчбол и в итоге победил со счетом 3-1 (6:3, 3:6, 6:1, 6:2).