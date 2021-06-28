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Матчи Уимблдона начались с опозданием из-за дождя

18:21
Дождь на Уимблдоне. Фото AFP
Дождь на Уимблдоне. Фото AFP
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Из-за дождя большинство матчей первого раунда Уимблдона в первый игровой день не начались в запланированное время.

Первыми стартовали игры на двух кортах, оборудованных крышей, где можно проводить соревнования и в дождь. Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила румынку Монику Никулеску (6:1, 6:4) на первом корте.

На центральном корте серб Новак Джокович переиграл британца Джека Дрейпера (4:6, 6:1, 6:2, 6:2). Остальные матчи, которые должны были открывать игровой день, начались с опозданием примерно на пять часов.

На данный момент дождь закончился, все корты готовы принимать матчи.

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