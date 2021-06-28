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Мугуруса разгромила Ферро на старте Уимблдона и может сыграть с Кузнецовой

18:45
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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса победила француженку Фиону Ферро (6:0, 6:1) в первом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.

Матч продолжался 51 минуту. В следующем раунде испанка сыграет с победительницей пары Светлана Кузнецова (Россия) — Лесли Паттинава Керхове (Нидерланды).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 11) — Фиона Ферро (Франция) — 6:0, 6:1

Лорен Дэвис (США) — Джоди Беррейдж (Великобритания, WC) — 6:2, 6:

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