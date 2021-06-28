Мугуруса разгромила Ферро на старте Уимблдона и может сыграть с Кузнецовой
18:45
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса победила француженку Фиону Ферро (6:0, 6:1) в первом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.
Матч продолжался 51 минуту. В следующем раунде испанка сыграет с победительницей пары Светлана Кузнецова (Россия) — Лесли Паттинава Керхове (Нидерланды).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 11) — Фиона Ферро (Франция) — 6:0, 6:1
Лорен Дэвис (США) — Джоди Беррейдж (Великобритания, WC) — 6:2, 6:
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