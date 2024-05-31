Российский теннисист Павел Котов сыграет с итальянцем Янником Синнером в третьем круге Открытого чемпионата Франции в пятницу, 31 мая. Матч состоится на корте имени Филиппа Шатрие в теннисном центре Roland Garros в Париже (Франция). Начало игры — около 14.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встреч россиян на «мэйджоре» в Париже. В прямом эфире трансляцию игры Котов — Синнер можно бесплатно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

В Париже вторая ракетка мира не отдал ни одного сета. По сетке он прошел американца Кристофера Юбэнкса (6:3, 6:3, 6:4) и француза Ришара Гаске (6:4, 6:2, 6:4).

56-й номер рейтинга ATP на «Ролан Гаррос» 2024 победил британца Кэмерона Норри (4:6, 6:3, 3:6, 7:6, 6:2) и швейцарца Стэна Вавринку (7:6, 6:4, 1:6, 7:6).