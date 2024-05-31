Панова вышла во второй круг парного турнира «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос обыграли Оксану Калашникову из Грузии и белоруску Александру Соснович в матче первого круга парного турнира «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. На счету российско-мексиканского дуэта 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Соперницы не оформили ни одного эйса, допустили 6 двойных и реализовали 1 брейк из 3.

В следующем круге Панова и Олмос сыграют против победителей матча Азиа Мухаммед/Алдила Сутджиади (США/Индонезия) — Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (Украина).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/Россия) — Оксана Калашникова/Александра Соснович (Грузия/Белоруссия) — 6:4, 6:3