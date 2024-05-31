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Анастасия Потапова — Синьюй Ван: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Потапова сыграет с Ван в третьем круге «Ролан Гаррос» 31 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова сыграет с китаянкой Синьюй Ван в третьем круге Открытого чемпионата Франции в пятницу, 31 мая. Матч ожидается около 13.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня «Ролан Гаррос». На территории России легальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире следить за игрой Потапова — Ван можно бесплатно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матчу.

В истории очных противостояний соперницы один раз уже встречались. Это было в Праге в 2022 году. Тогда сильнее была россиянка — 6:1, 6:2.

Потапова — 41-ая ракетка мира. Ван — 37-й номер рейтинга WTA.

Главный корт Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Теннис
Ролан Гаррос
Анастасия Потапова
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