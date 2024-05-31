Мирра Андреева назвала победу над Азаренко одной из самых важных в карьере

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над белоруской Викторией Азаренко во втором круге «Ролан Гаррос».

17-летняя россиянка обыграла соперницу в трех сетах — 6:3, 3:6, 7:5.

«Я одержала одну из самых важных и ключевых побед в карьере. Очень хороший, долгий и интенсивный матч. Очень рада, что выиграла», — цитирует Андрееву «Чемпионат».

Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. Там Мирра встретится с американкой Пейтон Стирнс, которая во втором круге победила другую россиянку Дарью Касаткину (7:5, 6:2).