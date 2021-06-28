Александрова победила Зигемунд в первом круге Уимблдона
19:05
Российская теннисистка Екатерина Александрова прошла во второй круг Уимблдона.
В первом круге она обыграла Лауру Зигемунд со счетом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась один час.
Александрова сделала пять эйсов при двух двойных ошибках и четырех реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы один эйс и две двойные ошибки.
В следующем раунде Александрова сыграет против победительницы матча Мария Камила Осорио Серрано — Анна Калинская.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия, 32) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:1, 6:3
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