Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Александрова победила Зигемунд в первом круге Уимблдона

19:05
Теги:

Российская теннисистка Екатерина Александрова прошла во второй круг Уимблдона.

В первом круге она обыграла Лауру Зигемунд со счетом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась один час.

Александрова сделала пять эйсов при двух двойных ошибках и четырех реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы один эйс и две двойные ошибки.

В следующем раунде Александрова сыграет против победительницы матча Мария Камила Осорио Серрано — Анна Калинская.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 32) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:1, 6:3

Читайте также

Банк ВТБ выдал кредит «Локомотиву» в размере 2 миллиардов рублей
Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло
Отец гонщика NASCAR прорвался на трассу и вытащил сына из загоревшейся машины
Витсель отказался от зарплаты в 18 миллионов евро в год из-за здоровья дочери

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд