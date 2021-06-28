Александрова победила Зигемунд в первом круге Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Александрова прошла во второй круг Уимблдона.

В первом круге она обыграла Лауру Зигемунд со счетом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась один час.

Александрова сделала пять эйсов при двух двойных ошибках и четырех реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы один эйс и две двойные ошибки.

В следующем раунде Александрова сыграет против победительницы матча Мария Камила Осорио Серрано — Анна Калинская.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 32) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:1, 6:3